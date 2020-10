Zidane très "heureux" pour ses joueurs

Zinédine Zidane était comblé après le succès au Real. Après le match, il s’est dit soulagé pour les joueurs.

Le a inversé la mauvaise spirale ce samedi en sortant victorieux du Clasico contre le Barça. Alors qu’ils étaient dos au mur, les Merengue ont su faire preuve de caractère pour venir à bout de leurs rivaux. Un succès qui permet à Zinédine Zidane, que l’on disait menacé, de respirer.

Le coach français n’était cependant pas préoccupé par son propre cas. Ces derniers jours, il pensait surtout à ses protégés, non récompensés pour leurs efforts lors des dernières sorties. De fait, après la victoire de Nou Camp, il était surtout très content pour ses troupes. « Après tout ce qui a été dit cette semaine, je me réjouis pour les joueurs. Après le but de Luka (Modric), j'ai vu toute l'équipe se réunir, je suis vraiment content pour eux. On peut profiter de ce que l'on a fait », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

« Sergio Ramos apporte de la positivité sur le terrain »

Zidane peut être contesté, mais son bilan parle pour lui. Outre les nombreux trophées qu’il a amassés depuis qu’il s’est installé sur le banc des Merengue, il a aussi la particularité de n’avoir toujours pas perdu au Nou Camp.

Plus d'équipes

Mais, encore une fois, l’ancien meneur des Bleus n’avait que faire de ses accomplissements. Il voulait surtout rendre hommage à ses hommes, dont un en particulier, en l’occurrence Sergio Ramos. « On sait ce que représente Sergio pour nous, a-t-il rappelé au sujet du héros de la rencontre. Pas seulement comme joueur. Pour toute l'équipe, pour la positivité qu'il apporte toujours sur le terrain. On le voudra toujours dans notre équipe. Mais je crois que comme moi, lui se réjouit en premier lieu pour l'équipe. Voir comment ils ont joué aujourd'hui, travailler ensemble, courir les uns pour les autres, c'est le plus important. On a décroché les trois points et Sergio n'a ressenti aucune douleur, donc je suis satisfait. »