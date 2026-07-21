La légende française Zinédine Zidane a scellé son avenir sur le banc de touche en signant officiellement un contrat pour diriger l'équipe de France de football jusqu'à la mi-2030, selon ce qu'a confirmé le célèbre expert italien des transferts Fabrizio Romano sur son compte officiel Instagram ce mardi soir.

Romano a révélé que l'accord était désormais totalement bouclé et que Zidane, âgé de 54 ans, prendra officiellement les commandes en tant que successeur de l'entraîneur Didier Deschamps, qui a mis un terme à une aventure de 14 ans à la tête du staff technique des Bleus.

Cette décision vient mettre fin à des spéculations qui ont duré de longues années, notamment après les grands succès obtenus par Zidane au cours de sa carrière d'entraîneur avec le Real Madrid, entre 2016 et 2018, puis de 2019 à 2021, période durant laquelle il a été sacré trois fois consécutivement en Ligue des champions et à deux reprises en Liga.

Deschamps avait fait ses adieux à son poste au terme d'un parcours bien rempli, durant lequel il avait mené la France au sacre lors de la Coupe du monde 2018, à la deuxième place lors de l'édition 2022, puis à la quatrième place lors de la dernière édition cette année.

Zidane possède un palmarès prestigieux en tant que joueur, ayant été sacré avec la France lors de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000, et ayant remporté avec le Real Madrid la Ligue des champions 2002. Il a conclu sa carrière lors de la finale du Mondial 2006 face à l'Italie, avec une expulsion restée célèbre à la suite d'un coup de tête sur Marco Materazzi.

Et désormais, « Zizou » revient pour mener une nouvelle génération de stars françaises vers de nouveaux titres, dans une mission qui s'étend jusqu'au Mondial 2030.