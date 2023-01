Zidane, sa future destination se précise

Présent au micro de l'émission Rothen s'enflamme, Lionel Charbonnier a donné des précisions sur la prochaine destination de Zinédine Zidane.

Déjà joueur, Zinédine Zidane agitait les passions, les discussions et le marché des transferts. Même après sa fin de carrière et sa reconversion comme coach, Zizou est resté au centre de l'attention. Recalé par la Fédération française de football pour le poste de sélectionneur des Bleus, l'ancien entraîneur du Real a compris qu'il ne pouvait plus attendre. Alors que tout le monde s'impatiente de savoir où l'ex-meneur de jeu va atterrir, son ancien équipier Lionel Charbonnier a donné quelques précisions.

Destination Juventus pour Zizou?

Absent des bancs de touche depuis plusieurs saisons et désireux de reprendre l'Équipe de France, Zidane serait impatient de reprendre les rennes d'entraîneur comme le précise Lionel Charbonnier : « Quand tu connais Zizou, et j’en ai parlé avec lui, tu sais tout simplement qu’il ne va pas entrainer n’importe qui. Pour la passion, il est animé d’une grande passion. Il m’a dit texto 'Lionel, j’ai vraiment envie d’entrainer'. »

Mais plus que de vouloir entraîner, il faut savoir où le faire. Sur ce point, et comme il l'a déjà expliqué, Charbonnier insiste sur l'importante, pour Zidane, des attaches avec un club : « Il m’a dit qu’en plus de la passion, il faut qu’il y ait quelque chose avec le club. Le premier club pour lui, dans son cœur, c’est la Juventus. » Et ce, même si le club ne tourne pas bien pour l'instant : « Bien évidemment. Car il a tout à gagner à la reprendre et la construire. Et il a repris le Real dans un pire état. Il connait l’ADN du club. »

Le PSG comme roue de secours, veto sur la Premier League

Longtemps annoncé proche des Bleus, Zinédine Zidane a également flirté tout un temps avec le PSG avant que le club parisien ne s'attache les services de Christophe Galtier. Bien que critiqué par beaucoup, ce choix de la capitale française correspond à Zizou selon Charbonnier : « Si ce n’est pas la Juve, ça pourrait être le PSG. Et ça m’emmerde qu’on dise qu’il ne peut pas entrainer ailleurs que où il est né. Emmener un club français à la conquête de la Ligue des Champions, même si c’est le PSG, Zizou il adore ça. »

Mais il est en tout cas une destination que l'ancien coéquipier de Zidane exclut, la Premier League. « La Premier League, ça ne se fera pas, même s’il n’y a que les cons qui changent d’avis. Il n’a pas de feeling, ni d’atomes crochues. Si ça ne lui dit pas, il est en droit de choisir ». Alors, Zidane débarquera-t-il à Turin pour transformer le club comme il l'avait fait en tant que joueur? L'envie est là, aux différentes parties de faire en sorte que cela se fasse.