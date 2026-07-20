Zidane prépare une « surprise Mbappé »… La décision finale sera prise en septembre

Selon la presse française, Zinedine Zidane, futur sélectionneur des Bleus, a déjà entamé la préparation de sa stratégie sportive et organisationnelle en vue de succéder à Didier Deschamps. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé que la légende tricolore prendra officiellement ses fonctions d’ici la fin juillet.

Selon le quotidien français L’Équipe, le champion du monde 1998 privilégie le maintien de Michael Olise dans le rôle de meneur de jeu (numéro 10), une idée qu’il défend depuis plusieurs mois. En revanche, Kylian Mbappé pourrait être le principal concerné par l’évolution tactique : il devra choisir entre l’axe et l’aile, une décision qui devrait être arbitrée lors de la première trêve internationale de la saison.

Zidane hérite d’une équipe qui a atteint les demi-finales de cinq des six derniers grands tournois sous la houlette de Deschamps au cours des 14 dernières années, mais qui n’a plus remporté de titre depuis la Ligue des Nations 2021. Il hérite par ailleurs d’un héritage tactique incarné par le schéma 4-2-3-1, grâce auquel l’équipe de France a retrouvé un nouvel équilibre ces derniers mois.

Selon certaines sources, Zidane et Mbappé, qui entretiennent une relation amicale depuis des années, préparent déjà leur future collaboration en coulisses, évitant toute apparition publique pendant la Coupe du monde afin de ne pas perturber la concentration de l’équipe de France. l’entraîneur ayant contacté à plusieurs reprises son futur capitaine sans s’épancher, afin de ne pas perturber la préparation du tournoi.

Sa présence à Madrid lui permettra de rester en contact régulier avec l’attaquant du Real Madrid tout au long de la saison, afin de suivre de près ses performances et d’arbitrer en connaissance de cause sur son rôle en Bleu.

Son principal défi sera avant tout managérial, puisqu’il misera sur la continuité, à l’image de son arrivée au Real Madrid en 2016, quand il avait transformé l’équipe grâce à sa gestion des joueurs, sa capacité à redéfinir la hiérarchie et à adapter ses tactiques au milieu de terrain.

Sans remettre en cause les fondements posés par Didier Deschamps, le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid cherchera à faire progresser la sélection française en s’appuyant sur un noyau de joueurs bien établi, tout en mettant progressivement en œuvre sa propre vision, dans le but de ramener la France sur les podiums après des années d’échecs dans les grandes compétitions.