"Zidane ne sera pas mon coach"

Un candidat à la présidence du Real Madrid ne veut pas de Zidane comme entraîneur.

Enrique Riquelme, l'homme d'affaires cherchant à succéder à Florentino Perez à la présidence du Real Madrid, n'aurait pas Zinedine Zidane comme entraîneur.

Il estime que le staff sportif du club doit rechercher un style d'entraîneur différent et a mentionné Jurgen Klopp de Liverpool comme un candidat qu'il aimerait.

"Zidane ne serait pas mon entraîneur", a-t-il déclaré au COPE et à Radio MARCA.

"La direction sportive examinerait un autre profil avec une stratégie différente.

"Personnellement, j'aime beaucoup Klopp et Raul se débrouille très bien. Ce serait évalué."

Riquelme a également discuté de la possibilité de signer Erling Haaland et admet avoir eu des entretiens avec Mino Raiola.

"Mon directeur général sportif potentiel s'est entretenu avec Mino Raiola mercredi. Nous venons de poser des questions sur la situation de Haaland et Raiola nous a informés", a-t-il déclaré.

"Ils vont rapporter des honoraires très intéressants pour Dortmund. Il souhaite le garder un an de plus [à Dortmund] et ils obtiendront un bon prix.

"Raiola ne nous a pas demandé 20 millions d'euros pour lui et 20 autres pour son père."

Sur la situation de Sergio Ramos, Riquelme estime qu'il vaut la peine d'un nouvel accord.

"Cela dépend. C'est un grand joueur, un Madridista, avec les valeurs du Real Madrid et en grande forme.

"Pourquoi pas? Gagner ce qu'il gagne maintenant, je le prolongerais."