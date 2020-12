Mercato, Zidane : "Mon avenir ? Le club fera ce qu'il a à faire"

Zinedine Zidane n'exclut pas la possibilité d'être limogé par le Real Madrid en cas de contrer-performance mercredi soir.

Zinedine Zidane a accepté le fait que sa position d'entraîneur du soit sérieusement menacée si le club ne parvient pas à atteindre les 8es de finale de la .

Les Merengue affrontent le Borussia Monchengladbach à l'Estadio Alfredo Di Stefano mercredi soir et ont besoin d'au moins un match nul pour passer, mais espèrent tout de même l'emproter afin d'avoir leur destin entre leurs mains.

La menace d'un limogeage plane donc sur le coach tricolore, qui en a d'ailleurs parfaitement conscience. "Le club fera ce qu'il a à faire, comme toujours", a répondu Zidane lors de la conférence de presse d'avant-match de mardi, au sujet de son avenir incertain.

«Tout ce à quoi je peux penser, c'est le match de demain. Mais je ne pense pas à ça [le fait d'être potentiellement limogé]. "Le passé est le passé; l'important est le présent et l'avenir. C'est un match pour montrer notre caractère en tant qu'équipe. Je suis convaincu que nous ferons bien les choses en équipe."

Casemiro a déclaré qu'il préférerait continuer et essayer de gagner la si le Real Madrid n'atteignait pas les 8es de finale de la Ligue des champions, plutôt que de sortir complètement de l'Europe, mais Zidane se concentre uniquement sur le match de mercredi contre Gladbach.

"Je ne pense pas à la Ligue Europa; je ne pense à rien d'autre [qu'à jouer contre Gladbach]", a-t-il déclaré. "Et les joueur, c'est pareils. Vous pouvez penser et donner votre avis, c'est votre travail. Nous ne pensons qu'à jouer un grand match." Le Real Madrid a montré qu'il pouvait répondre présent quand il le fallait, comme le montrent le Clasico et les matchs contre l'Inter et Séville cetet saison.

"Nous demandons à ces joueurs de jouer tous les trois jours, mais nous avons de nombreux matches et nous jouons toujours de bonnes équipes qui veulent aussi gagner", a expliqué Zidane. "Avec Barcelone, l'Inter et Séville, il est également vrai que nous n'avons pas eu les meilleures performances. Ensuite, nous avons bien joué dans d'autres matchs et nous n'avons pas gagné. L'important est de penser au match de demain et de faire les choses comme une équipe."