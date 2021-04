Zidane louange ses joueurs

Zinedine Zidane a tenu à féliciter sers joueurs après la victoire 2-0 sur Eibar samedi, en Liga.

La victoire des Madrilènes est la dernière d'une longue série de bons résultats pour l'équipe de Zinedine Zidane après une entame compliquée.

Zidane pas encore concentré sur Liverpool

Le match contre Eibar a aussi permis au Real Madridde se préparer également à accueillir Liverpool mardi.

"Nous ne regardons pas du tout cela", a déclaré Zidane à propos des Reds en conférence de presse samedi soir.

«Nous regardons le jour après jour. Il s'agissait d'abord du match d'aujourd'hui et nous avons très bien fait. Nous avons très bien commencé le match. Maintenant, il s'agit de se reposer et de bien se préparer. Nous savons d'où nous venons. Nous avons beaucoup souffert cette saison et maintenant il s'agit d'en profiter. Nous passons un bon moment, car les résultats sont bons", s'est en,core félicité ZZ.

"Nous défendons très bien notre but et nous jouons bien, ce qui est important pour nous."

Marco Asensio a marqué le premier but du Real Madrid contre Eibar pour marquer lors d'un troisième match de rang. "Je suis content pour Marco. Il est important pour un joueur de marquer des buts.C'est important car il lui donne confiance et énergie. C'est important pour lui de marquer et il va bien. Marco est comme ça tous les jours. Il aide l'équipe parce que c'est un très bon joueur. Rien n'a changé [depuis sa blessure]."

Marcelo est également revenu dans les bonnes grâces de Zizou grâce à sa prestation. "Il a fait un travail incroyable. Nous savons qu'il est bon sur le ballon et qu'il peut jouer dans de nombreuses positions. Il a très bien joué et nous sommes satisfaits de la façon dont tout le monde a joué. De plus, cela fait longtemps que Marcelo n'a pas joué."