Zidane félicite l'OM pour sa qualification en Ligue des champions

Natif de Marseille, Zinédine Zidane a accordé un entretien à nos confrères de La Provence et s'est exprimé sur la deuxième place de l'OM en championnat, acquise lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 et qui est synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

« Ravi ! Je n'étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l'OM, de toute façon, on l'est toujours et donc je suis ravi, ravi de leur qualification, justement directe, pour la Champions League. Ça s'est fait dans les dernières minutes, ça aurait pu être Monaco et puis je suis content pour Marseille que ce soit eux parce qu'on sait que ça règle pas mal de choses quand même quand on se qualifie directement pour la Champions League », a confié Zizou.