Zidane évoque la défaite du Barça

L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a comparu devant les médias cet après-midi pour anticiper la rencontre de demain avec Osasuna.

Le Real Madrid entre dans le match contre Osasuna avec la course au titre largement ouverte après la défaite de Barcelone à domicile contre Grenade

Mais Zinedine Zidane n'est pas spécialement heureux de la défaite du Barça. Lui qui a évoqué différents sujet con conférence de presse.

"Non, la Liga a toujours été compliquée, et le sera jusqu'à la fin. Cela ne me plaît pas quand nos rivaux perdent, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, nous voulons gagner ce championnat et nous allons essayer de le faire. donc jusqu'au dernier jour. Mais sans regarder aussi loin, il faut d'abord se concentrer sur le match de demain ".

La disponibilité de Sergio Ramos

"Il s'entraîne avec nous, il est apte à jouer. On verra, on sortira la liste plus tard cet après-midi. Sergio est prêt".

Le service de jury de Marcelo

"C'est juste une de ces choses. Il respectera ses obligations, mais cela ne changera rien, il sera avec nous mercredi".

Rotation de l'équipe

"Rien n'a changé en ce qui nous concerne (à cause du résultat du Barça). Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ailleurs. Nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler. Et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Nous allons sortir la meilleure équipe pour gagner le match. C'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs et de minutes accumulées, nous avons dû faire beaucoup de changements parce que des joueurs ont été blessés et des choses comme ça. Beaucoup de les choses peuvent arriver au cours d'une saison. L'important est d'être préparé. Nous voulons participer au match de demain ".

Le match d'Osasuna

"Nous sommes toujours dans la compétition et nous nous battons toujours. Nous prenons un jour à la fois, en préparant le prochain match. Nous approchons de la fin de la saison et nous nous concentrons uniquement sur notre prochain. match. Nous ferons tout notre possible pour le gagner ".

Fatigue de jouer constamment

"Ce n'est pas facile de gérer une équipe comme celle du Real Madrid. Chacun a sa propre idée de ce qu'il faut faire, mais travailler à l'intérieur, ce n'est pas si simple. Mais c'est mon travail et j'essaye de faire de mon mieux. Mais malgré cela, nous avons encore eu beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés."