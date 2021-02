Zidane déplore la blessure de Carvajal

Malgré le succès acquis, Zinédine Zidane n’avait pas l’esprit pour jubiler après le match contre Valence.

Le Real Madrid n’a pas failli à sa tâche ce dimanche lors de son opposition contre Valence. A domicile, et au bout d’une prestation maitrisée de bout en bout, les Merengue se sont imposés 2-0. Un succès qui leur permet de revenir à cinq points de l’Atlético.

Malgré la victoire, Zinédine Zidane, le coach de l’équipe, était contrarié au sortir de cette partie. Et pour cause ; le Français a ruminé la sortie sur blessure de son latéral Dani Carvajal. Avec cette défection, la liste des indisponibles des champions d’Espagne s’allonge.

"Ça fait beaucoup de blessures … Je suis inquiet. Quand je perds un joueur, cela m’énerve en tant qu’entraîneur, a-t-il confié. C’est une rechute et j’ai de la peine pour Carva. Il a joué 25 bonnes minutes et je suis énervé parce qu’il est très important pour nous. Mais je ne peux pas vous expliquer le raisonnement [derrière les problèmes de blessures]. En tant qu’entraîneur, avoir des blessures est le pire. Il est revenu pour se blesser à nouveau".

Zidane croise les doigts pour Carvajal

L’ancien meneur des Bleus croise les doigts pour que la blessure de son chevronné arrière ne soit pas trop grave : « J’espère seulement que [la blessure de Carvajal] est minime. Nous verrons quelle est sa nature et pour combien de temps il sera absent. »

Pour rappel, le Real est toujours privé de Sergio Ramos et d’Eden Hazard. Le capitaine devrait rester encore out pendant cinq semaines, tandis que le Belge pourrait effectuer son retour le week-end prochain, juste avant la reprise de la C1 contre l’Atalanta.

Carvajal n’a donc pas pu terminer le match, mais son pendant côté droit, en la personne de Ferland Mendy, est restée sur la pelouse jusqu’au bout. Et il s’est même rendu auteur d’une excellente performance. Zidane n’a pas manqué de l’applaudir : « Je suis content pour Mendy car il avance maintenant et il peut aussi contribuer beaucoup en attaque. Il a marqué un grand but [contre Getafe] l’autre jour et a fait de même aujourd’hui, même si cela a été annulé par la VAR [pour un hors-jeu]. Il s’est très bien installé ici. C’est un joueur qui monte et descend tout le terrain ».