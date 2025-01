Zidane chez les Bleus ? Domenech voit une autre solution

France vs Espagne

Raymond Domenech n’est pas séduit par l’idée de Zidane sélectionneur. L’ex-entraîneur des Bleus avance une autre option plus surprenante.

Alors que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026, la question de sa succession est sur toutes les lèvres. Si Zinedine Zidane apparaît comme le favori naturel pour reprendre les rênes de l’équipe de France, tout le monde ne partage cet avis. Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus, a exprimé des réserves à ce sujet lors de son passage sur L’Équipe de Greg ce mercredi soir.

Domenech, qui a dirigé l’équipe de France entre 2004 et 2010, a pris tout le monde à contre-pied en exprimant sa préférence pour une autre figure emblématique du football français.

L'article continue ci-dessous

Thierry Henry, un choix réfléchi

Selon Raymond Domenech, Thierry Henry serait un candidat idéal pour succéder à Deschamps. “On ne peut pas écarter Thierry Henry”, a-t-il affirmé, ajoutant que la disponibilité des entraîneurs jouera un rôle clé au moment de la nomination. Henry, qui a accumulé de l’expérience en tant qu’adjoint de la Belgique et aujourd’hui entraîneur des Espoirs français, bénéficierait selon Domenech d’un profil adapté pour prendre les commandes des Bleus.

“Les sélectionneurs, on ne sait jamais où ils seront dans un an ou deux. Thierry Henry est un sérieux candidat, et il pourrait parfaitement incarner la transition”, a-t-il précisé.

Des tensions persistantes avec Zidane

Si Domenech écarte Zidane, ce n’est pas seulement pour des raisons professionnelles. Les deux hommes partagent une relation tendue depuis le Mondial 2006, où Zidane avait refusé de lui serrer la main lors d’un remplacement face à la Corée du Sud. Cette animosité latente pourrait expliquer les réticences de Domenech à voir Zidane prendre le poste.

“Zidane a évidemment l’impact médiatique, mais cela ne garantit pas qu’il soit la meilleure option”, a ajouté Domenech.

Une décision attendue rapidement

Domenech a également salué la décision de Didier Deschamps d’annoncer son départ bien en amont, estimant que cela garantit une certaine sérénité au sein de l’équipe. Selon lui, le choix du successeur devrait être acté d’ici début 2026 pour éviter de perturber la Coupe du Monde.

“Ce qui compte, c’est d’avoir un groupe concentré et sans distractions. Il faut désigner le prochain sélectionneur assez tôt pour éviter les parasites”, a-t-il expliqué.

Si Zidane reste le favori aux yeux de beaucoup, Raymond Domenech, fidèle à sa réputation, défend une alternative qui pourrait bien surprendre : Thierry Henry. Une prise de position qui relance le débat sur l’identité du futur patron des Bleus.