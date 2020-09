Zanetti : "L'Inter n'a jamais discuté d'un transfert pour Messi"

L'Argentin, qui est maintenant vice-président à San Siro, a évoque l'avenir de deux de ses compatriotes, au coeur des rumeurs de transferts.

L'Inter n'a jamais été "en état de faire une offre" pour Lionel Messi, affirme Javier Zanetti, le vice-président des Nerazzurri affirmant également que le n'a fait aucune démarche pour Lautaro Martinez. Deux internationaux argentins de haut niveau ont été au coeur des rumeurs concernant une arrivée et un départ de San Siro ces dernières semaines. Lionel Messi est sur le radar de l' depuis un certain temps, le géant de la n'ayant pas caché son intérêt à ramener un des meilleurs joueurs de tous les temps en .

Une porte leur a été brièvement ouverte quand le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a fait part de son désir de quitter le Camp Nou. Lionel Messi a cependant déclaré à Goal qu'il passerait désormais la saison 2020-21 en Catalogne, mettant fin à la clameur pour le recruter. Zanetti affirme que l'Inter n'est jamais allé jusqu'à entamer des pourparlers de transfert, malgré d'intenses spéculations, et n'est pas surpris de voir son compatriote rester au Barça.

"Nous n'étions pas en mesure de faire une offre pour Messi", a déclaré Zanetti à TyC Sports. "Notre marché consiste à vendre d'abord, puis à acheter - nous devons respecter le fair-play financier. Cela ne servait à rien de s'asseoir pour discuter avec Messi. Comme il l'a toujours dit, Barcelone est sa maison, sa famille et, vu comment ça s'est terminé, c'est vrai que ça reste comme ça. Il a été très clair quand il a dit que la famille pèse lourd dans la balance et que c'est délicat, très délicat. Les finances ne sont pas importantes".

"Lautaro veut rester à l'Inter"

Alors que Lionel Messi ne bougera pas du FC Barcelone pour aller à l'Inter Milan de sitôt, Javier Zanetti insiste sur le fait que Lautaro Martinez ne se dirigera pas dans la direction opposée. L'attaquant argentin qui a brillé cette saison avec l'Inter Milan a été identifié comme une cible prioritaire par le vice-champion d' , mais aucune approche formelle n'a été faite par les Catalans et le club italien espère que cela continuera comme cela.

"Dans son cas, étant juste un jeune joueur avec un tel potentiel, il est normal que les autres équipes le regardent. Mais ce que je vois chaque jour c'est que Lautaro Martinez veut rester en Italie. Pour le moment, il n'y a pas de négociations entre l'Inter et Barcelone. Nous sommes heureux avec lui et je sais qu'il est heureux ici aussi. Il sait qu'il est dans un grand club et qu'il s'améliore beaucoup grâce à l'entraîneur, Antonio Conte", a conclu Zanetti.