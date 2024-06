Zaccagni en couple avec l'ex de Zaniolo, l'Italie menace d'exploser !

Mattia Zaccagni aurait été impliqué dans un "triangle amoureux" avec l'ex-petite amie de Nicolo Zaniolo, ce qui menaçait l'équipe nationale.

Lundi soir, Zaccagni a illuminé la soirée des supporters italiens en marquant un but époustouflant contre la Croatie, assurant ainsi la qualification de l'Italie pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Son parcours au sein de l'équipe nationale italienne a débuté en 2022, mais la vie personnelle de l'ailier, notamment sa relation avec Chiara Nasti, l'ex-petite amie de Zaniolo, risquait de créer des dissensions au sein de l'équipe.

Zaccagni est marié à Nasti, un modèle Instagram avec un nombre important de followers. Avant d'épouser Zaccagni, Nasti était en couple avec Zaniolo, le joueur prêté à Aston Villa par Galatasaray la saison dernière. Nasti et Zaniolo ont mis fin à leur relation en avril 2021. Peu après, Nasti a commencé à fréquenter Zaccagni. Le couple accueille son fils Thiago en 2022 et se marie en juin 2023. Ce qui aurait pu sembler être une simple transition d'une relation à une autre est devenu une source de drame public et de spéculation.

Un chant cruel des supporters

Le triangle amoureux a attiré l'attention en mai 2022, après la victoire de la Roma en Ligue Europa. Les supporters de la Roma, désireux de se moquer de leurs rivaux de la Lazio, ont adressé un chant à Zaccagni, suggérant que son fils était en fait celui de Zaniolo. Ce chant, qui se voulait une plaisanterie cruelle, a été repris par des milliers de supporters de la Roma qui fêtaient leur premier trophée européen en soixante ans. Zaniolo a semblé trouver de l'humour dans ce chant, puisqu'on l'a vu rire avec les supporters.

Nasti, en revanche, a été profondément affectée. Elle s'est rendue sur les réseaux sociaux pour critiquer son ancien petit ami et a écrit : "Avec cette crevette, nous ne savons pas comment il a déjà eu un enfant. Vous êtes des losers et en plus vous êtes nuls".

Ses commentaires désobligeants sur Zaniolo, le qualifiant métaphoriquement de "crevette", ont été largement condamnés et considérés comme une honte corporelle. Nasti a donc été contrainte de désactiver les commentaires sur ses réseaux sociaux et de supprimer les messages incriminés.

Malgré ce drame personnel, Zaniolo et Zaccagni ont réussi à maintenir leur professionnalisme sur le terrain. Ils ont joué ensemble lors de la victoire cruciale de l'Italie sur l'Ukraine (2-1) lors du match de qualification pour l'Euro 2024, démontrant ainsi leur capacité à mettre de côté leurs différends personnels pour le bien de l'équipe nationale. Cependant, après une saison en demi-teinte à Aston Villa, où Zaniolo n'a marqué que trois buts et n'a délivré aucune passe décisive en 40 apparitions, il a été exclu de l'équipe. Alors que Zaniolo reste sur la touche, Zaccagni continue de prendre de l'importance. Ses contributions seront cruciales lorsque l'Italie affrontera la Suisse en huitième de finale le 29 juin.