Youth League : Paris encore frustré

Face à City, le PSG se présentait avec un groupe remanié et rajeuni. Il s'en est pourtant bien sorti et aurait pu espérer mieux qu'un deuxième nul.

En voyant l'équipe alignée par Zoumana Camara, il régnait un air inquiet au camp des Loges. Même si les U19 parisiens bénéficiaient de quelques renforts, à l'image de Bitu Mazala ou Bitshiabu qui étaient restés avec le groupe pro lors du premier match à Bruges, ils ne pouvaient compter sur ce match sur Yansané et Noireau, blessés. Et ont même fait monter Noah Lemina (2005 pour jouer) titulaire à droite et finalement jouer sans vrai attaquant.

Dans ce contexte particulier et après la large victoire initiale de Manchester City contre Leipzig deux semaines auparavant, on s'attendait donc à une après-midi difficile. Et après une heure de jeu, elle était surtout frustrante.

Frustrante car avec cette équipe hybride Paris a largement rivalisé et répondu largement au pressing imposé par les jeunes Citizens. Après une première frappe de Noah Lemina au-dessus (11e) - qui a joué sans complexe son premier match de Youth League – Wiedmann se créait la meilleure occasion. Après un relais avec Simons, sa frappe à ras-de-terre touchait l'extérieur du poteau gauche de Slicker (26e).

Paris montrait de belles attitudes, redoublant les passes et se défaisant du pressing après de longues séquences. Mais en face, Edozie tentait de secouer ses partenaires et avait déjà été l'origine dès quelques incursions anglaises (23e). Quatre minutes après la meilleure occasion parisienne, c'est lui qui déstabilisait Paris.

Après un une-deux avec Hamilton, il remettait en retrait pour Charles qui trompait Franchi sur sa gauche, peu inquiété jusque-là (30e). Dans la foulée, la défense parisienne rompait sans plier avant de terminer la période sur une domination outrageuse et cette reprise manquée de Lemina à l'entrée des six mètres (44e).

Sans réelle efficacité et poids devant le but, on pensait que Paris allait de nouveau avoir des regrets deux semaines après avoir mené à deux reprises contre Bruges dans un match qu'ils avaient globalement dominé. Mais sur un contre, la rencontre basculait : lancé par Simons, Gassama, plus discret que d'habitude mais encore décisif, était déstabilisé par Burns. Carton rouge et pénalty que transformait le jeune Néerlandais (1-1, 68e). Malgré une nouvelle expulsion et une supériorité à 11 contre 9, le score en restait là. Frustrant, à nouveau.