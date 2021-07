Yerry Mina n'en veut pas à Messi après l'épisode de la Copa America

L'Argentin s'était moqué du défenseur colombien après ce ce dernier ait vu son tir au but arrêté en demi-finale de la Copa America.

La star colombienne Yerry Mina insiste sur le fait qu'il n'a aucune rancune envers son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi, malgré son altercation avec la star argentine pendant la Copa America.

La tension est montée d'un cran à la fin de la demi-finale entre la Colombie et l'Argentine. Leo Messi et le gardien Emiliano Martinez ont eu des mots durs pour le défenseur d'Everton. Les Argentins se sont imposés aux tirs au but et ont remporté leur première Copa en 28 ans aux dépens du Brésil en finale.

"Ce qui s'est passé avec Leo est quelque chose qui peut arriver à tout moment, c'est le football, a expliqué Mina lors d'un événement caritatif dans sa ville natale de Guachene. La vie tourne, elle vous donne toujours une seconde chance, mais je suis calme parce que je sais que Leo est une grande personne."

Mina a été chahuté par Messi et Martinez avant et après son penalty crucial manqué lors de la séance de tirs au but.

"Danse maintenant, vas-y, danse maintenant", avait crié le capitaine après l'arrêt de son coéquipier, sans doute en référence à la gigue de Mina après avoir converti lors des quarts contre l'Uruguay.

Malgré cet incident, Mina n'a rien perdu de son admiration pour le quintuple Ballon d'Or. "Je l'ai rencontré à Barcelone et je le remercie pour le soutien qu'il m'a apporté, je le respecterai toujours", a-t-il ajouté.

"J'admire Messi pour ce qu'il est, à ce moment-là, nous défendions tous les deux notre équipe nationale. Si je pouvais donner ma vie pour mon équipe nationale, je la donnerais, mais ce qui s'est passé est resté [sur le terrain], il n'y a rien à faire."