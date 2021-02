Yaya Touré nommé entraîneur-adjoint de l'Olimpik Donetsk

En 2019, Yaya Touré mettait un terme à sa carrière après une pige de quelques mois en Chine au Qingdao Huanghai FC.

L'international ivoirien (102 sélections, 19 buts, vainqueur de la CAN 2015) a alors décidé de devenir entraîneur. Pour cela, il a passé ses diplômes en Angleterre et a effectué des stages auprès de différents clubs comme les Queens Park Rangers et les Blackburn Rovers.

Et ce mercredi 10 février, l'ancienne gloire du Barça et de Manchester City a annoncé sur son compte Twitter sa nomination au poste d'entraîneur-adjoint du club ukrainien de l'Olimpik Donetsk.

I would like to also say thanks again to those who have helped me over the last year with building my coaching experience and qualifications.



Chris Ramsey at QPR, Stuart Jones at Blackburn and Geoff Lomax at PFA - thank you all 🙌🏾



I’m excited about the future 😊