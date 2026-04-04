L'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur d'Al-Ahli Jeddah, continue d'écrire l'histoire avec « Al-Raqi », après avoir mené son équipe à une victoire 3-0 contre Damac, ce samedi soir, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

Grâce à cette victoire, « Al-Raqi » porte son total à 65 points et occupe provisoirement la deuxième place du classement de la Roshen League, retrouvant ainsi le chemin de la victoire après sa défaite lors de la dernière journée face à Al-Qadisiyah.

Il s'agit de la 60e victoire de l'entraîneur allemand avec Al-Ahli dans le championnat Roshen, ce qui fait de lui l'entraîneur ayant remporté le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de « Al-Raqi » dans cette compétition.

De même, Yaisle a mené Al-Ahli à sa dixième victoire consécutive à domicile en Ligue Roshen pour la première fois depuis son arrivée à la tête de l'équipe au début de la saison 2023-2024.

Il convient de noter que Jaissle est l'un des entraîneurs les plus performants de la Ligue Roshen depuis son arrivée, grâce à sa capacité à gérer les grands matchs et à ramener « Al-Raqi » dans la course aux titres.



