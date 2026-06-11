Yamal s’est exprimé sur le départ de l’Espagne dans la Coupe du monde

L'Espagne bénéficie d'une bonne nouvelle juste avant d'affronter le Cap-Vert, lundi prochain, pour le coup d'envoi du groupe 8 de la Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne espagnole « Cadena Ser », les ailiers Lamine Yamal et Nico Williams sont désormais prêts à disputer le match d’ouverture de la « Roja ».

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Toutefois, la chaîne précise que leur entrée en jeu pourrait être gérée avec prudence, depuis le banc de touche, afin d’éviter tout risque inutile lors de la première journée de la phase de groupes.

Lamine Yamal (18 ans), touché aux ischio-jambiers en avril avec Barcelone puis gêné par des problèmes à la cuisse durant la préparation, a donc bénéficié d’un programme de reprise adapté.

Quant à Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, il a subi une blessure musculaire en fin de saison et suit depuis un programme de rééducation intensif avec le groupe national.

L’Espagne figure dans le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Le premier match contre le Cap-Vert, novice en Coupe du monde, semble à la portée des Espagnols, qui défieront ensuite l’Arabie saoudite le 21 juin puis l’Uruguay le 26 juin.