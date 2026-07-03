Lamine Yamal, la pépite de la sélection espagnole, a affirmé vouloir concrétiser son rêve de soulever la Coupe du monde avec les Matadors.

L’Espagne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une victoire aisée 3-0 contre l’Autriche, et s’apprête à défier le Portugal dans un choc attendu au tour suivant.

Yamal a confié à DAZN Football sur X : « Il n’y a rien de mieux que la Coupe du monde. Quand un enfant rêve de jouer au football, il rêve de jouer avec l’équipe de son pays et de participer à la Coupe du monde, et me voilà ici aujourd’hui. »

Il a poursuivi : « Je compte bien continuer à me qualifier pour le tour suivant et réaliser mon rêve de remporter la Coupe du monde avec l’Espagne. »

Il a également assuré être « complètement rétabli et prêt à 100 % » pour répondre à l’appel du sélectionneur dès que nécessaire, tout en rappelant l’importance de rester attentif à sa condition physique.

Interrogé sur un éventuel duel avec Cristiano Ronaldo, il conclut : « Ce serait un honneur d’affronter Ronaldo, mais mon unique objectif est de remporter ce match. »