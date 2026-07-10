Yamal encense Ronaldo, qu’il compare à « Brad Pitt »

Lamine Yamal, jeune prodige de la sélection espagnole, a manifesté son admiration pour Cristiano Ronaldo, malgré la récente élimination du Portugal par l’Espagne en Coupe du monde 2026.

« Le charisme, c’est quand quelqu’un entre dans une pièce et que l’on sent immédiatement que sa présence est différente de celle des autres », a expliqué Yamal lors d’une interview, soulignant que certaines personnalités imposent une aura immédiate.

Le jeune joueur du FC Barcelone a ajouté : « C’est comme quand on voit une star dans un film et qu’on se dit : “Waouh ! C’est comme Brad Pitt” », précisant que cette description s’applique à Ronaldo plus qu’à tout autre footballeur.

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Yamal a poursuivi : « Dans le football, Cristiano est le meilleur exemple de prestance », rendant ainsi clairement hommage au statut dont jouit le capitaine portugais sur le terrain comme en dehors.

Ces propos prennent d’autant plus de poids que Yamal a déjà croisé la route de Ronaldo en sélection, et qu’il figurait sur la pelouse lors de la victoire de l’Espagne contre le Portugal, un match qui a marqué les esprits dans cette Coupe du monde.

Malgré l’écart d’âge important, Yamal réaffirme son immense respect pour Ronaldo, insistant sur une influence qui dépasse les buts et les statistiques pour s’ancrer dans sa simple présence, sa personnalité et sa capacité à s’imposer partout où il joue.