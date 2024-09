Yamal contre Messi, le combat des rois aura bien lieu

Barcelone veut accueillir la Finalissima au Camp Nou rénové, dans un match qui verrait l'Argentine de Messi affronter l'Espagne de Yamal.

L'Espagne et l'Argentine se rencontreront lors de la Finalissima après que les deux nations ont remporté leurs compétitions continentales respectives cet été. La Roja a triomphé au Championnat d'Europe tandis que l'Argentine a remporté un 16e trophée de la Copa America. En conséquence, la scène est prête pour que Yamal et Messi se rencontrent lors de l'événement phare.

Barcelone a un intérêt direct pour la Finalissima en raison de la présence de ce qui est sans doute le plus grand joueur du club - et une étoile montante qui forge son propre héritage en Catalogne. Selon Bolavip, les Blaugrana veulent accueillir le match dans leur Camp Nou rénové, et il serait certainement approprié que Messi retourne dans son ancienne maison après son départ en larmes il y a trois ans. Mars 2026 a été suggéré comme date possible pour le match et Barcelone s'attend à ce que le stade modernisé soit prêt d'ici là, avec une capacité d'accueil accrue de 105 000 places.

L'article continue ci-dessous

L'image la plus marquante de Messi à Barcelone est celle du vainqueur à huit reprises du Ballon d'Or en larmes, contraint de quitter le club en raison des difficultés financières du club. Cela ne plaît ni aux Blaugrana ni à Messi, et accueillir la Finalissima offrirait à toutes les parties l'occasion de faire ses adieux à l'icône.

Barcelone a un nouveau héros en la personne de Yamal et le jeune de 17 ans, qui a été élu Jeune Joueur du Tournoi à l'Euro, est le fer de lance de l'équipe d'Hansi Flick qui cherche à défier le Real Madrid cette saison. L'amélioration récente de la situation financière du club le place en meilleure position pour rivaliser après avoir terminé à 10 points de ses rivaux la saison dernière.