Xavi voudrait un staff XXL au Barça

Bien qu'engagé avec Al Sadd, Xavi Hernandez a déjà une petite idée sur la composition de son staff futur au FC Barcelone.

L'ancien capitaine de Barcelone, Xavi, a réitéré son désir de devenir un jour entraîneur en chef du côté du Camp Nou et a déclaré qu'il aimerait inclure dans son staff des anciens coéquipiers comme Carles Puyol et Jordi Cruyff pour l'aider dans ses fonctions.

Le club catalan avait été en contact avec l'ancien milieu de terrain, qui se trouve actuellement aux commandes de l'équipe qatarie Al Sadd, avant de nommer Quique Setien, mais Xavi a clairement indiqué que l'opportunité de diriger son club de coeur était arrivée trop rapidement. Des problèmes internes ont également joué un rôle dans la décision du joueur de 40 ans. En effet, des interrogations majeures subsistent concernant la gestion du club et en particulier en ce qui concerne le mercato. Tout cela suggère que le club est dans une situation trop instable pour entamer un nouveau cycle radieux.

Xavi veut une "Dream Team" à ses côtés

Xavi a donc dit non au Barça, mais beaucoup s'accordent à dire sur le fait que l'ancien capitaine de l'équipe va finir par retrouver le Nou Camp. Même lui donne des indications en ce sens, en révélant notamment l'identité de ceux qu'il compte emmener dans ses bagages. «Je suis ravi de continuer à acquérir de l'expérience en tant qu'entraîneur et à me mettre au défi, mais bien sûr, ce serait un privilège pour moi d'entraîner le Barça un jour, a-t-il déclaré dans une interview avec El Pais. Je voudrais une dream team comme staff, avec Jordi Cruyff, Carles Puyol et quelques joueurs actuels. Je voudrais faire une équipe avec des personnes importantes qui connaissent le club, des personnes en qui j'ai confiance et qui me seront fidèles.»

En attendant la venue de son ancien métronome, le Barça devra se contenter de Setien, un homme pour lequel Xavi admet avoir un grand respect en raison de son style d'entraîneur, mais admet que le style passionnant de «Cruyffismo» compte pour peu si le club ne gagne pas. "En janvier, je leur ai dit que ce n'était pas le bon moment et depuis, ils ne m'ont pas contacté, a-t-il déclaré. En tant que 'cule', je leur souhaite le meilleur. Je respecte beaucoup Quique Setien, il a un style très similaire à ce dont le Barça a besoin, à savoir le 'Cruyffismo', mais une autre chose est importante, c'est les résultats qui accompagnent ..."