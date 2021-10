Xavi successeur de Koeman ? Le vice-président du FC Barcelone calme le jeu

Alors que le nom de Xavi revient avec insistance pour la succession de Ronald Koeman, le vice-président du FC Barcelone a calmé tout son monde.

En difficulté au FC Barcelone, Ronald Koeman est sous le feu des critiques ces dernières semaines. L'entraîneur néerlandais voit sa position fragiliée par les mauvais résultats du club catalan, et de nombreuses rumeurs fleurissent chaque jour au sujet de son éventuel successeur. Le nom de Xavi revient notamment avec insistance.

L'ancien milieu de terrain emblématique du Barça est aujourd'hui entraîneur d'Al-Sadd (D1 qatarienne) mais pourrait se laisser tenter par ce challenge, comme il l'a récemment indiqué à TVE. "Toute offre sera évaluée et ensuite une décision sera prise. Je ne sais pas où mon avenir me mènera, mais je suis ouvert à tout", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Des déclarations qui ont ouvert l'appétit des supporters du club espagnol, lesquels ont toutefois été calmés par la sortie médiatique de Rafael Yuste, le vice-président du FC Barcelone. Interrogé sur l'éventuelle arrivée de Xavi, le dirigeant a en effet calmé tout son monde dans les colonnes du quotidien ibérique Mundo Deportivo.

"Je ne sais pas si Xavi est prêt ou non"

"Xavi est un ami. J'ai une très bonne relation avec lui, comme avec Pep. Que j'aime Xavi ou pas ? J'aime bien Ronald Koeman, qui est l'entraîneur. Je ne sais pas si Xavi est prêt ou non. J'ai vu que Pep était prêt et j'étais l'un de ses supporters parce que j'ai passé un an avec lui à suivre l'équipe réserve en troisième division et j'ai vu comment il entraînait, ses méthodes, sa nutrition, comment il le vivait... et c'est comme ça que je l'ai expliqué au conseil d'administration", a-t-il raconté, transparant.

"Dans le cas de Xavi, ce que je sais de lui, c'est que c'est un malade du football mais je ne l'ai pas vu s'entraîner au quotidien, c'est ce que le directeur du football et le secrétaire technique auront à dire. Pour moi, l'entraîneur est Koeman", a ensuite insisté Rafael Yuste. En d'autres mots, la porte pourrait s'ouvrir, mais la prudence reste de mise.