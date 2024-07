Xavi Simons sort les dossiers sur le Barça

Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain, Xavi Simons, semble sur le départ cet été, après une saison réussie en prêt au RB Leipzig.

Le Bayern Munich est très intéressé par le Néerlandais, mais avant l'Euro 2024, il a été suggéré que le FC Barcelone pourrait essayer de le ramener en Catalogne sous forme de prêt cet été.

Cette hypothèse semble avoir été écartée, mais avec la fin de l'Euro, il semble qu'il y aura bientôt des nouvelles, le joueur de 21 ans souhaitant quitter le PSG. Simons a quitté Barcelone pour le PSG à l'âge de 16 ans, beaucoup pensant que les géants français lui avaient proposé un contrat beaucoup plus lucratif. Après l'élimination des Pays-Bas par l'Angleterre lors de l'Euro 2024, Simons a laissé entendre que tout n'était pas ce qu'il semblait être.

"Je suis un garçon qui travaille tous les jours pour réaliser mes rêves. Les gens peuvent avoir une opinion qu'on leur a racontée. Ce que je peux dire, c'est que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Un jour, je parlerai de tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de gens qui me soutiennent et qui ont misé sur moi et c'est sur cela que je me concentre", a déclaré M. Sport.

Simons a été la figure de proue de La Masia pendant plusieurs années, accumulant des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux et signant un contrat de sponsoring alors qu'il n'avait que 15 ans. Le quotidien catalan poursuit en suggérant que Simons est parti pour le projet du PSG, et qu'il voulait des garanties qu'il aurait sa chance dans l'équipe première s'il continuait à se développer.