Xavi rompt le silence et dévoile sa prochaine destination en tant qu'entraîneur

Xavi Hernández, sans club depuis son départ du FC Barcelone en 2024, a rompu son long silence pour affirmer avec clarté son ambition d’entraîner une sélection nationale. Le prochain défi de sa carrière, a-t-il expliqué, le conduira loin des écuries et plus près des grandes compétitions internationales.

Dans un entretien accordé ce samedi à la radio « RNE Deportes », le champion du monde 2010 a affirmé sans détour : « Je veux rejoindre une sélection nationale, oui. Je le dis clairement », une prise de parole inédite depuis son départ du Barça il y a deux ans.

Âgé de 46 ans, l’ancien milieu de terrain n’a pas évoqué de destination précise, se disant ouvert à toute opportunité : « J’ai hâte de participer à la Coupe du monde, au Championnat d’Europe, à la Coupe d’Afrique des nations ou même à la Coupe d’Asie », précisant que le seul critère était « un bon projet qui nous permette de travailler dans un environnement calme et serein ».

L’ancien milieu de terrain justifie son choix par des raisons familiales : « La vie en club ne me permet pas de passer beaucoup de temps avec ma famille », expliquant ainsi sa volonté de concilier ambitions professionnelles et responsabilités parentales.

Disposant de plus de temps libre depuis la fin de son passage au Barça, où il a passé trois saisons sur le banc du Camp Nou, l’ancien milieu de terrain s’est tenu à l’écart des projecteurs, laissant planer le doute sur sa prochaine destination.

Bien qu’il n’écarte aucun continent, son avenir semble s’éloigner de l’Espagne, laquelle affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du monde dimanche sous la direction de Luis de la Fuente. La sélection ibérique ne figure donc pas, pour l’instant, parmi ses options.

Ses propos alimentent donc les spéculations sur les sélections qui pourraient le courtiser, notamment celles en quête d’un technicien expérimenté et porteur d’une philosophie de jeu affirmée, capable de les guider vers les grandes compétitions internationales.