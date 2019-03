Xavi contre la Coupe du Monde à 48 équipes

Le milieu espagnol Xavi s'est dit contre l'idée d'agrandir la Coupe du Monde à 48 sélections.

Gianni Infantino et la FIFA réfléchissent sérieusement à la possibilité de faire jouer le Mondial 2022 au Qatar avec 48 sélections au lieu de 32. Un agrandissement qui fait les affaires des petites nations, mais pas spécialement celles du pays organisateur. Le petit émirat du Golfe pourrait être contraint de revoir beaucoup de ses plans si jamais l'idée en question est validée. Et parmi les problèmes qui se poseront dans ce cas c'est le fait de devoir construire de nouveaux stades, et aussi de déléguer quelques matches à ses voisins de la région et avec lesquels il n'entretient pas (plus) forcément de très bonnes relations.

Tout en exprimant leur "ouverture d'esprit", les Qataris ne sont donc pas forcément très "chauds" pour ce relooking forcé, et c'est aussi le cas de Xavi, l'un de leurs ambassadeurs et vedette de l'équipe d'Al-Sadd. Alors qu'il était en visite en dans le cadre d'une mission humanitaire, le célèbre joueur espagnol, champion du monde en 2010 avec la Roja, a fait part de ses réticences par rapport à cet élargissement.

"32, c'est amplement suffisant"

"Le travaille pour accueillir un Mondial à trente-deux équipes et il sera difficile de changer maintenant, a-t-il estimé dans une interview accordée à Sport Star. Je pense que c'est plus que suffisant d'avoir trente-deux équipes. C'est mieux pour les spectateurs et même pour les joueurs. Quarante-huit équipes, ce ne sera pas bon, selon moi, parce que cela pourrait être trop long".

C'est en juin prochain, à l'issue d'un congrès de la FIFA, que sera prise la décision définitivement concernant ce Mondial au Qatar. Infantino espère aussi se faire réelire à son poste lors de cette date.

Pour rappel, le format d'un Mondial à 48 sélections a déjà été approuvé pour l'édition de 2026, prévue aux Etats-Unis. L'épreuve telle qu'elle existe maintenant dure depuis 1998 et le tournoi en .