Xavi confirme les négociations avec Lewandowski

Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a confirmé ce samedi que le club catalan était en pourparlers pour recruter Robert Lewandowski.

L'attaquant a confirmé qu'il voulait quitter le Bayern Munich cette saison et le Barça a été cité comme le favori pour l’enrôler. Xavi affirme qu'il y a eu des contacts avec le joueur, mais il a prévenu que ce ne serait pas une signature facile pour le Barça.

Xavi reste prudent au sujet de Lewandowski

"C'est une possibilité qu'il vienne, oui", a déclaré Xavi aux journalistes ce samedi. "Il l'a dit publiquement aussi. Il y a des négociations, mais ce ne sera pas facile, il a un contrat d'un an avec le Bayern."

Il a été demandé ensuite à Xavi si le Barca était hors course pour signer Kylian Mbappé et Erling Haaland parce que leurs moyens ne leur permettaient pas. Il a répondu par l’affirmative. "C'est exact. La situation économique est ce qu'elle est. Nous ne sommes pas dans la course pour Haaland ou Mbappé, mais c'est ce dont nous avons hérité. Nous ne devons pas regarder en arrière, mais vers l'avant. "

Lewandowski rejoindra-t-il le FC Barcelone ?

Le contrat de Lewandowski au Bayern expire à l'été 2023 et il a confirmé la semaine dernière qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Cependant, le président du Bayern, Herbert Hainer, a insisté sur le fait que le club ne le laissera pas partir cet été et qu'il devra passer la saison 2022-23 à l’Allianz Arena.

Le Barça n'est pas la seule équipe en lice pour signer l'international polonais de 33 ans. Lundi dernier, GOAL a fait savoir que Chelsea l’avait aussi dans son viseur et qu'il suivait sa situation.

Les Blues ne peuvent pas signer de nouveaux joueurs en raison des sanctions qui leur sont imposées, mais le rachat imminent par Todd Boehly les autorisera bientôt à effectuer de nouvelles acquisitions.

Les chances du Barça de le recruter sont affectées par ses problèmes financiers. Le président de La Liga, Javier Tebas, a prévenu que le club n'avait pas les moyens de le recruter, et qu'il lui faudrait réunir beaucoup d'argent avant de pouvoir conclure un accord.