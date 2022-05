Xavi confiant pour l’avenir du Barça

Le FC Barcelone se dirige vers une nouvelle saison blanche. La deuxième en trois ans. Décevants durant une bonne partie de l’exercice, les Blaugrana ont été très vite distancés dans la course au titre. Ils ont aussi été éliminés dès le premier tour de la Ligue des Champions.

L’écart s’est donc creusé un peu plus avec le rival du Real même s’il y a eu une démonstration à l’occasion du dernier Clasico (4-0). Le tableau n’est donc pas reluisant mais au sein du club, on veut se projeter vers l’avenir avec sérénité.

Xavi certain du réveil du Barça

Ce samedi, en conférence de presse, Xavi a fait part de sa conviction par rapport au fait que le Barça sera performant en 2022/2023 : "Je suis toujours optimiste. L'année prochaine, nous devrons être à nouveau compétitifs, comme il semblait que nous pouvions le faire cette année, même si cela ne s'est pas produit et que nous devons faire notre autocritique. L'année prochaine, nous devrons nous battre à nouveau pour les titres. Nous allons exiger beaucoup plus."

Xavi a aussi indiqué que sa direction partage le même état d’esprit et qu’elle est prête à faire les efforts nécessaires pour que l’équipe retrouve son lustre d’antan. "Dans quelques jours, nous devrons savoir dans quelle situation économique nous sommes pour commencer à planifier. Voir sur qui nous pouvons compter et voir sur qui nous ne pouvons pas compter, le niveau économique le marque pour nous. Je suis toujours optimiste. L'année prochaine, nous devrons être à nouveau compétitifs, comme il semblait que nous pouvions le faire cette année, même si cela ne s'est pas produit et que nous devons faire notre autocritique. L'année prochaine, nous devrons nous battre à nouveau pour les titres. Nous allons exiger beaucoup plus."

Enfin, Xavi a aussi parlé durant son intervention du cas Frenkie De Jong, que l’on annonce dans le viseur de Manchester United. Il a déclaré que dans un monde idéal il serait bien de conserver le milieu néerlandais. « J'ai dit à plusieurs reprises que Frenkie de Jong est très important. Il a presque toujours été titulaire sous mes ordres et pour moi, il est fondamental. Ensuite, il y a aussi la situation financière du club et il faudra décider. Je ne parle pas de Frenkie, mais en général ».