Xabi Alonso remporte un titre avec les jeunes du Real

L'ancien joueur espagnol, Xabi Alonso, a gagné un titre dès sa première saison avec les moins 13 du Real Madrid.

L'ancien international espagnol Xabi Alonso vient de démarrer de la meilleure des manières sa carrière de coach. Dès sa première saison avec les moins de treize ans du , il a guidé l'équipe vers un trophée. Celui du titre de champion en Division d'Honneur Juvenil.

La formation de Xabi Alonso s'est adjugé le titre alors qu'il restait encore trois journées à disputer. Une belle performance et dont le Basque s'est dit extrêmement fier. "Cette première saison a été très positive. Les stars de cette équipe, ce sont eux. Ils le méritent, a-t-il déclaré. Ils n'ont que 13 ans et font ce que font les joueurs les plus âgés. Ils se battent, ils souffrent et jouent. On a pris beaucoup de plaisir".

Âgé de 37 ans, Xabi Alonso avait stoppé sa carrière de footballeur en 2017 après une troisième et dernière saison avec le Bayern. Auparavant, il avait défendu les couleurs des Merengue durant cinq campagnes.

Avant Xabi Alonso, d'autres anciens joueurs du Real avaient lancé leur carrière de coach chez les jeunes du club. C'est le cas principalement de Zinedine Zidane, de Santiago Solari et de Guti. Les deux premiers ont fini par diriger l'équipe première. Le champion du monde 2010 connaitra-t-il le même destin ?