Xabi Alonso, la rumeur enfle

Le coach du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, reste dans les radars du Real Madrid et de Manchester City pour 2025.

L'ancien international espagnol a vu sa valeur monter en flèche à la fin de la saison dernière, lorsqu'il a mené Leverkusen vers un tout premier titre en Bundesliga.

Après ce succès, une prolongation a été convenue avec les géants allemands, Alonso ayant opté pour un retour à Liverpool.

Cependant, des rumeurs selon lesquelles il se verrait offrir un autre poste de haut niveau européen ont refait surface, avec l'intérêt de Manchester et de Madrid.

Le contrat de Pep Guardiola expire à la fin de la campagne et des rumeurs selon lesquelles Carlo Ancelotti serait sous pression dans la capitale espagnole.

Ancelotti et Alonso sont tous deux sous contrat jusqu'en juin 2026 et le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a déclaré que ce dernier était pleinement engagé dans son projet à la BayArena.

« Les chances de Xabi Alonso de rester jusqu'en 2026 sont sûres à 100 %. "Il a un contrat et ne montre aucun signe d'aller dans une autre direction", selon des citations de RTL, via Diario AS.

Alonso a connu un début mitigé dans la défense de son titre en Bundesliga, alors qu'il est à sept points du leader du championnat, le Bayern Munich, après neuf matchs joués.