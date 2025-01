Xabi Alonso évoque son retour à Madrid

Une grande partie de la presse madrilène s'est intéressée aux chances d'Alonso de remplacer Ancelotti.

Si l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti ne sentait pas déjà l'ombre de Xabi Alonso dans son bureau, cette semaine, le coach basque et son équipe du Bayer Leverkusen se sont rendus au centre d'entraînement de Valdebebas pour se préparer à affronter l'Atlético de Madrid. Une grande partie de la presse madrilène s'est toutefois intéressée à ses chances de remplacer l'Italien.

Leverkusen cherchera une deuxième victoire sous la direction d'Alonso au Metropolitano en trois ans, après que sa victoire dans la capitale espagnole a permis d'éliminer Los Colchoneros en phase de groupes pour la première fois. Alonso a été assailli de questions sur sa future prolongation à Leverkusen.

"Je ne peux rien dire, nous sommes en pleine saison et tous les clubs ont de grands objectifs. L'Atlético en a, Madrid aussi et je pense à les atteindre. Ce match est très important pour nous deux et je me concentre là-dessus".

Cependant, Alonso a été lyrique à propos de son passage au Real Madrid, le qualifiant d'"inoubliable".

« Le temps passe au fil des années mais l’affection perdure et cette relation est inoubliable. Nous sommes reconnaissants, le lien est très fort, c’était une très belle étape en tant que joueur. Ce furent des années intenses, il était difficile pour nous d’obtenir ce que nous voulions, mais quand nous y sommes parvenus, cela perdurera. »

Alonso a été largement pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti. On a naturellement demandé à Alonso s’il s’était préparé à l’assaut des questions sur son avenir.

« Je ne me suis pas préparé, cela ne me dérange pas, cela ne me surprend pas. Je ne pense qu’à l’Atlético, c’est pour cela que je me suis préparé et j’ai assez à faire », a-t-il déclaré à Marca.

Alonso a toujours une maison à Madrid et était de retour en décembre pour effectuer des travaux de rénovation, ce qui a évidemment fait tourner les rumeurs. En ce qui concerne l'Atlético, Alonso a souligné que l'ambiance au Metropolitano était quelque chose de très intéressant et que ses joueurs savent utiliser le ballon avec intelligence.

"Revenir à Madrid est toujours une expérience formidable. Je me souviens d'il y a deux ans, c'était excitant. Revenir a toujours une touche spéciale. L'Atlético exige beaucoup de vous et c'est une motivation suffisante."