X s’emporte : « Le Maroc aurait tout simplement dû recevoir un carton rouge pour ça ! »

Un moment marquant a été observé jeudi lors du match de Coupe du monde entre la France et le Maroc. Juste avant que Kylian Mbappé ne s’élance pour tirer un penalty, Issa Diop a été filmé en train de murmurer à l’oreille d’Ousmane Dembélé, la main devant la bouche. Le défenseur marocain n’a toutefois pas été sanctionné pour cette attitude.

Juste avant la demi-heure de jeu, la France obtient un penalty après une faute de Noussair Mazraoui sur Mbappé. Dembélé s’empare alors du ballon, laissant brièvement penser qu’il va se charger de la sentence.

Pendant que le VAR vérifiait la validité du penalty, les deux joueurs ont échangé quelques mots. À cette occasion, Diop a porté deux fois sa main à sa bouche tout en s’adressant au Français.

Or, la FIFA a instauré une nouvelle règle pour cette Coupe du monde : tout joueur qui parle à un adversaire la main devant la bouche doit écoper d’un carton rouge direct.

Cette situation s’est déjà produite lors du match de groupe entre la Turquie et le Paraguay : Miguel Almirón avait écopé d’un carton rouge après avoir adressé, la main devant la bouche, une remarque à son adversaire Mert Müldür.

Dans le cas de Diop, il ne semblait pas tenir de propos insultants à l’encontre de Dembélé, comme l’indique la réaction de ce dernier. Toutefois, le règlement de la FIFA ne distingue pas les propos insultants des propos non insultants lorsqu’ils sont murmurés derrière la main.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs ont souligné cette incohérence. « Regardez, Diop s’est couvert la bouche, mais la décision est : pas de carton rouge », écrit un internaute. Un autre ajoute : « Diop, la main devant la bouche, face à Dembélé, mais l’arbitre et le VAR laissent simplement passer. »