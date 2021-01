WTF - Quand Cassano s'empiffrait de Nutella au Real

Nouvel épisode dans la vie trépidante d'Antonio Cassano, cette fois, des tonnes de Nutella sont impliquées.

La nourriture n'a jamais été l'amie d'Antonio Cassano pendant ses jours en tant qu'athlète de haut niveau et il a été victime d'un des sponsors du Real Madrid à son époque en Espagne.

Dans une carrière remplie de problèmes de gestion de poids, la kryptonite de Cassano était toujours le Nutella, qui était associée à Los Blancos pendant son passage au club.

"Quand je suis arrivé au Real Madrid, j'ai perdu 12 kilos immédiatement", a déclaré l'Italien lors d'une conversation avec Christian Vieri, Fabio Cannavaro et d'autres.

"Puis Cannavaro est arrivé et je les ai repris. Les sponsors du Real Madrid étaient Nutella à l'époque, et chaque mois ils nous donnaient cinq kilos."

Cassano affirme qu'il était performant malgré tout, même si ce n'était pas l'avis de son coach de l'époque.

"Quand [Fabio] Capello était aux commandes, j'ai marqué deux buts en deux matchs et je me sentais comme le roi du monde. Il m'a remplacé dans le première mi-temps contre Lyon et je me suis battu avec lui, mais c'est une personne que j'aime vraiment."

"Il m'a sorti de l'équipe et j'ai pris 14 kilos en sept mois", raconte encore Cassano, qui s'empiffrait sans aucune retenue à l'époque. "Je mangeais du Nutella tout droit sorti du pot. À la cuillerée. »

Cassano a joué 29 fois pour le Real Madrid, marquant quatre buts, avant de partir pour la Sampdoria un an après son arrivée de Rome.

Personnalité très controversée, Cassano s'en est récemment pris à Zinedine Zidane, qu'il ne voit pas coacher la Juventus Turin dans le futur.

"C'est un gars formidable, mais Zidane est une copie conforme d'Allegri, ils veulent jouer à la Juventus à la façon dont cette équipe le fait", avait expliqué l'ancien meneur de jeu de la Roma, du Real Madrid et de l'Italie toujours lors d'un chat sur Instagram avec son compatriote ex-international Azzurri Christian Vieri.