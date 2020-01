WTF - Même le Burger King ne veut pas de Luke Shaw !

Luke Shaw n’a pas passé un bon dimanche soir, loin de là. Celui-ci s’annonçait d’ailleurs périlleux avec un déplacement sur la pelouse de , leader incontesté et encore invaincu en . Et il l’a été avec une défaite des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer (0-2), clairement impuissants face à leurs ennemis intimes.

Et Shaw, dans tout ça ? Tout d’abord, il n’a pas réalisé un grand match, comme l’ensemble de son équipe. Mais passons. Après le coup de sifflet final, le latéral gauche a eu la mauvaise surprise de voir son nom faire le buzz sur Twitter, la faute à un message «prémonitoire» d’un fan de Liverpool avant le début de la rencontre.

«Je ne veux pas juste qu’on batte , je veux qu’on les détruise. Je veux que Mané renvoie Wan-Bissaka avec les U15 de . Je veux que Firmino danse sur Phil Jones. Je veux que Salah renvoie Shaw au Burger King. Je veux que les caméras de Sky Sports fassent des zooms sur les larmes de Solskjaer», a écrit «AnfieldRd96». Une liste de souhaits comme une autre, donc.

I don’t just want us to beat Man Utd. I want us to ruin them. I want Mané to send Wan-Bissaka back to Crystal Palace U15’s. I want Firmino dancing on Phil Jones. I want Salah to send Shaw back to Burger King. I want the Sky Sports cameras to zoom into Solskjær’s tears.