WTF - "Matuidi Famille" : La blague de Blaise Matuidi pour la Saint-Valentin

Moqué en 2017 pour avoir laissé apparaître la recherche "Matuidi femme", le milieu turinois a posté un message plein d'auto-dérision en ce 14 février.

Il y a trois ans, alors que le PSG accueille le Barça en huitièmes de finale aller de le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Blaise Matuidi décide d'envoyer un message d'amour à sa compagne. Seulement le milieu de terrain tricolore publie une capture d'écran où chacun peut lire dans la barre de recherche "Matuidi femme".

Une étourderie dont le champion du monde, désormais joueur de la , a lui-même décidé de rigoler ce vendredi. En effet, l'intéressé a publié un tweet où on le voit en compagnie de sa femme et de ses deux enfants, accompagné de la recherche "Matudi famille".

Bonne Saint-Valentin aux amours de ma vie ❤️ #MatuidiFamille 😉 pic.twitter.com/hECSvFLZIs — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 14, 2020

Un tweet plein d'auto-dérision donc, accompagné du message suivant : "Bonne Saint-Valentin aux amours de ma vie".

Plus d'équipes

Côté terrain, Matuidi - titulaire au coup d'envoi - et ses coéquipiers ont accroché le match nul dans les derniers instants sur la pelouse de l' en demi-finale aller de Coupe d' ce jeudi (1-1). Ils affronteront Brescia dimanche en championnat (15h) pour une course au titre toujours plus indécise.