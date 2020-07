WTF - Marcelo Bielsa a désormais une rue à son nom à Leeds !

Si vous n’étiez pas sur une autre planète vendredi soir, vous avez dû voir que Leeds est remonté en après 16 ans d’attente.

Grâce à ses joueurs, bien évidemment, mais également grâce à l’entraîneur Marcelo Bielsa, arrivé en à l’été 2018.

Au lendemain de la montée, qui s’est d’ailleurs transformée en titre ce samedi suite à la défaite de Brendtford à Stoke (0-2), le technicien argentin a été acclamé par le peuple de Leeds à son domicile, avant d’arriver au centre d’entraînement des Peacocks sous les hourras de ses joueurs. Mais ce samedi, nouvel épisode.

Depuis que la montée est actée, nombreux sont les supporters de Leeds qui réclame à la Ville et au Maire une statue grandeur nature de Bielsa.

Et si les pouvoirs publics n’ont pas encore réagi, le centre commercial Trinity a décidé de prendre les devants en renommant la rue qui mène à son entrée..

This won’t be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.



‘Marcelo Bielsa Way’ pic.twitter.com/T9RwofRAjQ