WTF - Désormais tatoué d’un lion, Bruno Guimaraes a l’OL dans la peau

Pour fêter son arrivée à l’Olympique Lyonnais, et sans doute la victoire face à la Juve, Bruno Guimaraes a décidé de se faire tatouer… un lion.

Transféré de l’Athletico Paranaense à l’Olympique Lyonnais fin janvier, Bruno Guimaraes (22 ans) n’a pas mis longtemps avant de se mettre les supporters rhodaniens dans la poche.

Rapidement titularisé par Rudi Garcia, le Brésilien a rapidement montré de quoi il était capable, avec une très belle prestation face à la (1-0) mercredi en Ligue des Champions.

L'OL dans la peau...

Et Guimaraes a visiblement envie de rendre l’amour que les supporters lui donnent. De quelle manière ? L’ancien de l’Athletico s’est tout simplement fait tatouer… un lion !

Comme on peut le voir sur sa story Instagram, le tatouage a été réalisé et finalisé en , et il plaît visiblement beaucoup à celui qui a désormais l’OL dans la peau.