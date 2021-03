WTF - Choupo-Moting, la fédération camerounaise humiliée

Choupo-Moting est privé de matches internationaux à cause d’une erreur administrative commise par la fédération camerounaise.

Attaquant vedette des Lions Indomptables, Eric Maxime Choupo Moting ne participera pas ce mois-ci aux matches de sa sélection nationale. L’entraineur l’a bien convoqué, mais le service administratif de la fédération a omis de lui envoyer sa convocation. Ou l’a fait de manière erronée.

Plutôt que d’envoyer un mail au principal intéressé pour lui demander de se présenter au rassemblement, la fédération camerounaise s’est envoyé le courrier électronique à elle-même. Du jamais vu ! Et une boulette particulièrement risible, sauf pour les principaux intéressés bien sûr.

La Fecafoot responsable de l’erreur

C’est son père qui a révélé cette information aux médias de son pays. « J’ai été contacté par l’association pour savoir ce qui se passait. J’ai contacté le FC Bayern et ils ont confirmé qu’ils n’avaient pas reçu l’invitation. J’ai appris plus tard que la Fécafoot s’était excusée auprès du Bayern parce qu’ils n’avaient pas envoyé l’invitation du joueur. Apparemment, ils l’ont envoyée sur une mauvaise adresse e-mail et n’ont remarqué l’erreur que lundi », a affirmé Choupo-Moting Senior, cité par Bild.

Selon le règlement de la FIFA, il est désormais trop tard pour réparer l’erreur et Toni Conceiçao, le sélectionneur du Cameroun va donc devoir composer sans son célèbre avant-centre.

Heureusement pour le Cameroun, ses matches des éliminatoires, prévus contre la RD Congo et le Cap-Vert, compteront pour du beurre. En tant que pays hôte, il est automatiquement qualifié pour la prochaine CAN.

L’ancien parisien va donc rester au sein de son club du Bayern Munich pendant cette trêve internationale. Une nouvelle dont doit certainement se réjouir Hansi Flick, le coach de la formation munichoise.

Choupo-Moting (31 ans) évolue pour le Cameroun depuis 2010. Il y totalise 55 capes et 15 réalisations. Il n’a cependant pas participé à la CAN victorieuse de 2017.