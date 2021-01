WTF - Ce prodige brésilien qui fait mieux que Messi et Neymar

Un jeune prodige brésilien de 8 ans a signé un contrat des années avant Neymar ou Leo Messi.

C'est l'un des phénomènes de l'ère des médias sociaux, les gens ne peuvent montrer aucun talent sans se faire immédiatement remarquer, et c'est le cas de Kauan Basile, huit ans, qui a été signé par Nike à un âge encore plus jeune que Neymar et Lionel Messi.

Malgré son âge, Basile est vu comme le prochain grand espoir du football brésilien, même s'il y a encore tellement de choses qui peuvent mal tourner, notamment combien il pourrait physiquement grandir dans les années qui le séparent ses 18 ans.

L'accord de Basile avec le géant des vêtements de sport devrait durer trois saisons avec une option pour deux ans supplémentaires si les choses évoluent dans la bonne direction à ce stade.

Son père, Andrezinho, est lui-même un ancien joueur des Corinthians, et il pense que son fils a ce qu'il faut pour atteindre le sommet.

"C'est un joueur avec une volonté absurde de gagner, il a beaucoup de qualités techniques", a expliqué Andrezinho

Pour replacer pleinement cet accord dans son contexte, Messi a signé son premier contrat avec Nike à 15 ans, Neymar à 13 ans et Rodrygo Goes à 11 ans.

Pour rappel, EA Sports a officiellement annoncé l’Équipe de l’année FIFA 21 - et pour la toute première fois, il n’y a pas de place pour Lionel Messi.

Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Kevin De Bruyne sont prêts pour d'énormes mises à niveau dans le jeu sur Ultimate Team après plus de 10 millions de votes exprimés dans le processus.

Quatre membres de l'équipe du - Lewandowski, Manuel Neuer, Alphonso Davies et Joshua Kimmich - figurent dans le XI et les champions d' de sont le seul autre club à être représenté plus d'une fois.

L'équipe de l'année FIFA 21 dans son intégralité:

GK: Manuel Neuer (Bayern Munich)

LB: Alphonso Davies (Bayern Munich)

CB: Sergio Ramos ( )

CB: Virgil van Dijk (Liverpool)

RB: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

CM: Bruno Fernandes ( )

CM: Joshua Kimmich (Bayern Munich)

CM: Kevin De Bruyne ( )

LW: Cristiano Ronaldo ( / Piemonte Calcio)

ST: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

RW: Kylian Mbappe ( )