WTF - Almeria convoite Messi

Turki Al-Sheikh, riche homme d'affaires saoudien, rêve de s'offrir Lionel Messi pour son club d'Almeria.

Redoutable homme d'affaires, le président d'Almeria, club classé quatrième en D2 espagnole, place déjà ses pions 5 ans en avance.

Profitant du passage de la sélection argentine en pour disputer un match de prestige face au , le boss d'Almeria a dragué ouvertement La Pulga :

« Je suis très heureux de t’avoir ici. J’espère que la saison prochaine, on pourra se retrouver pour un Almería-Barça. Et j’espère pouvoir te recruter d’ici cinq ans quand tu seras moins cher. », a dit le président des rouges et blanc tout en publiant un selfie avec la star.

Très ambitieux sur le marché, Almeria s'est offert Guti, l’ancien joueur du , comme entraîneur et va bouger lors du prochain mercato de janvier.