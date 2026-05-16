Wouter Goes garde un goût amer de la finale de la Coupe 2025. Le défenseur de 21 ans de l’AZ s’est complètement laissé aller lors de la défaite en finale contre les Go Ahead Eagles, comme il l’explique dans De Telegraaf.

Originaire d’Amsterdam, Goes occupe deux pages du journal du samedi matin, consacrées pour l’essentiel à cette finale perdue.

« J’ai complètement pété les plombs. Tout est devenu noir devant mes yeux, je ne pensais plus qu’à foncer », se souvient l’international espoir.

Depuis, le jeune défenseur a travaillé sur son contrôle et affiche des progrès tangibles. Il peut d’ailleurs savourer la victoire en finale de la Coupe 2026 face au NEC Nimègue.

« Je savais que tout le monde sur le terrain se moquait de moi, mais je ne me suis pas laissé déstabiliser. J’ai su garder la tête froide. C’était une victoire sur moi-même, car il y a un an, j’aurais réagi différemment. »

Sous contrat jusqu’en 2028, il ne semble pas enclin à prolonger son aventure avec les Alkmaarders.

Évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt, l’international espoir a déjà disputé 123 matchs officiels sous le maillot d’AZ.