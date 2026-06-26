Wout Weghorst dispose de quatre clubs « très intéressés »

Wout Weghorst suscite toujours plus de convoitises. Depuis plusieurs semaines, on connaît l’intérêt du FC Twente et de Benfica pour l’attaquant de 33 ans. Selon De Telegraaf, le Real Betis et le Celta Vigo seraient également « sérieusement intéressés ».

L’attaquant est toujours sous contrat avec l’Ajax, mais ses engagements prendront fin dans quelques jours, ce qui lui permettra de s’engager librement.

L’attaquant est depuis longtemps pressenti pour rejoindre Twente, qui cherche un nouvel avant-centre depuis la retraite de Ricky van Wolfswinkel. Weghorst a déjà travaillé avec Erik ten Hag, désormais directeur technique du club d’Enschede, lorsqu’ils étaient tous deux à Manchester United.

L’intérêt de Benfica est également connu depuis un certain temps. « J’entends des rumeurs persistantes selon lesquelles Benfica le courtise », a déclaré le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin il y a quelques semaines. « D’après ce que j’ai entendu, Weghorst aurait même déjà visité des maisons au Portugal. »

Selon De Telegraaf, qui cite des sources espagnoles, le Betis et le Celta se sont déjà manifestés. Les deux formations, respectivement cinquième et sixième de Liga la saison passée, pourraient donc entrer dans la course. Le quotidien néerlandais estime que Weghorst prendra bientôt sa décision en suivant son instinct.

Weghorst connaît bien la scène internationale, ayant déjà porté les couleurs du VfL Wolfsburg, de Burnley, de Besiktas, de Manchester United et du TSG Hoffenheim.

Présentement, l’attaquant participe à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, même s’il n’a pas encore disputé la moindre minute dans le tournoi.