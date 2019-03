Wolves-Manchester United 2-1, MU prend la porte en Cup

¼ de finale de la

- : 2-1

Buts : Jimenez (70e), Jota (76e); Rashford (95e)

À moins d'un improbable triomphe en Ligue des Champions, Ole Gunnar Solskjaer ne remportera de trophée pour sa première saison à la tête de Manchester United. Ce samedi, et après avoir pourtant successivement sorti et dans cette compétition, son équipe a baissé pavillon face à Wolverhampton à l'extérieur (2-1). Les Loups s'invitent à leur première demie de Cup depuis 21 ans.

Les hommes de Nuno Espirito Santo, dans leur premier quart de finale depuis 2003, méritaient pleinement leur victoire tandis qu'United produisait probablement sa pire performance sous la direction de son coach norvégien.

Le gardien de United, Sergio Romero, qui remplaçait David de Gea, avait maintenu son équipe dans le match grâce aux brillants sauvetages devant Diogo Jota et de Raul Jimenez. Mais, l'international mexicain a fini par le surprendre. A 20 minutes de la fin, et après une partie de billard dans la surface, il a fait la différence d'un tir en pivot.

3 - @Wolves are just the third side to eliminate both and Manchester United in the same FA Cup campaign, after in 2008-09 and Wolves themselves in 1948-49. Hungry. pic.twitter.com/M6M7HFP1t1