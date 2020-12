Wolverhampton - Raul Jimenez espère "revenir vite sur le terrain"

Victime d'une fracture du crâne dimanche soir à Londres, l'attaquant se porte bien mais demeure en observation à l'hôpital, précaution oblige.

C'était l'une des images marquantes du week-end. Raul Jimenez, l'attaquant de , quittant la pelouse de l'Emirates Stadium sur civière après un choc violent tête contre tête avec David Luiz, le défenseur d' . Les Wolves ont depuis confirmé que l'attaquant mexicain avait subi une opération dimanche soir.

Victime d'une fracture du crâne, le joueur de 29 ans a ensuite été emmené dans un hôpital de Londres pour y être soigné. L'entraîneur de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, faisant le point suivant sur son état après le match : "Il parle, il est au courant. Nous devons avoir une évaluation appropriée. Il est entre de bonnes mains". On sait désormais que l'attaquant se porte bien, mais qu'il sera obligé de rester à l'hôpital pendant les prochains jours par mesure de précaution.

Le club a confirmé que l'avant-centre avait "subi une fracture du crâne au début de la victoire d'hier soir à Arsenal", lundi matin, avant de publier un communiqué officiel remerciant tout le personnel médical impliqué. "Raul est à l'aise après une opération hier soir, qu'il a subie dans un hôpital de Londres", indique le communiqué. "Il a depuis vu sa partenaire Daniela et se repose maintenant. Il restera sous observation pendant quelques jours le temps qu'il commence sa convalescence".

"J'espère revenir vite sur le terrain"

"Le club tient à remercier le personnel médical d'Arsenal, les ambulanciers paramédicaux du NHS, le personnel hospitalier et les chirurgiens qui, grâce à leurs compétences et à leur réponse rapide, ont été d'une telle aide. Le club demande que Raul et sa famille bénéficient désormais d'une période d'espace et d'intimité, avant que de nouvelles mises à jour ne soient fournies en temps voulu", poursuivent les Wolves, heureux et soulagés de voir leur buteur entre de bonnes mains.

Ce mardi, c'est au tour de Raul Jimenez lui-même de donner de ses nouvelles, déterminé à vite retrouver le chemin des pelouses. "Merci pour vos messages de soutien, je reste en observation et j'espère revenir vite sur le terrain", a ainsi écrit l'international mexicain. Aucun délai n'a été donné concernant le rétablissement du principal intéressé, mais Nuno Espirito Santo devra probablement se passer de son attaquant vedette à l'approche de la période de Noël. La star mexicaine avait marqué quatre buts en neuf sorties en avant le voyage des Wolves dans le nord de Londres, et avait porté son bilan global pour le club à 48 buts en 110 apparitions.