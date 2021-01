Wolverhampton - Raul Jimenez devrait pouvoir rejouer cette saison

Victime d'une fracture du crâne à Londres en décembre dernier, l'attaquant se porte bien mais son club, patient, ne veut pas prendre de risques.

C'était l'une des images marquantes de la fin d'année. Raul Jimenez, l'attaquant de , quittant la pelouse de l'Emirates Stadium sur civière après un choc violent tête contre tête avec David Luiz, le défenseur d' . Les Wolves ont depuis confirmé que l'attaquant mexicain avait subi une opération.

Victime d'une fracture du crâne, le joueur de 29 ans avait ensuite été emmené dans un hôpital de Londres pour y être soigné. L'entraîneur de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, faisant le point suivant sur son état après le match : "Il parle, il est au courant. Nous devons avoir une évaluation appropriée. Il est entre de bonnes mains". On sait désormais que l'attaquant se porte bien malgré la gravité de sa blessure à la tête, mais que le chemin jusqu'à son retour n'est pas de tout repos.

Raul Jimenez devrait pouvoir rejouer cette saison

Son club avait donné de ses nouvelles via un communiqué officiel remerciant tout le personnel médical impliqué. "Raul est à l'aise après une opération hier soir, qu'il a subie dans un hôpital de Londres. Il a depuis vu sa partenaire Daniela et se repose maintenant. Il restera sous observation pendant quelques jours le temps qu'il commence sa convalescence (...) Le club demande que Raul et sa famille bénéficient désormais d'une période d'espace et d'intimité, avant que de nouvelles mises à jour ne soient fournies en temps voulu", avaient écrit les Wolves, heureux et soulagés de voir leur buteur entre de bonnes mains.

Ce mercredi, son entraîneur Nuno Esperito Santo s'est montré optimiste quant à un retour avant la fin de la saison. "Nous sommes vraiment positifs sur un retour de sa part cette saison. Le staff médical et moi sommes surpris de sa vitesse de récupération. On veut que Raul (Jimenez) revienne en forme mais nous devons être patients et prendre les bonnes décisions", a ainsi expliqué le technicien portugais aux médias. Pour compenser, Wolverhampton peut toujours s'appuyer sur le jeune Fabio Silva qui a assuré l'intérim, mais aussi sur l'attaquant Willian José qui vient d'arriver en prêt en provenance de la cet hiver.

Pour rappel, Raul Jimenez avait lui-même de donner de ses nouvelles, déterminé à vite retrouver le chemin des pelouses. "Merci pour vos messages de soutien, je reste en observation et j'espère revenir vite sur le terrain", avait ainsi écrit l'international mexicain, à qui l'on souhaite un bon rétablissement.