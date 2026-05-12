Wim Kieft dézingue la thèse sur Heitinga et l’Ajax

Dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », les invités analysent la saison décevante de l’Ajax. Rob Jansen, agent de l’ancien défenseur, estime que le club, actuellement cinquième de l’Eredivisie, n’a pas progressé depuis le départ de John Heitinga.

« Qui sera le prochain entraîneur de l’Ajax ? Car, depuis le départ de John Heitinga, le club n’a pas vraiment progressé. Je le dis de manière très cynique : Heitinga aurait mieux fait de rester », assène l’agent de l’ancien défenseur.

Son voisin de table, Wim Kieft, conteste immédiatement : « Soyons honnêtes, avec Heitinga non plus, ça ne fonctionnait pas », rappelle l’analyste hollandais en évoquant les premiers mois de la saison sous la direction de l’ancien défenseur.

Le présentateur Michel van Egmond, lui aussi sceptique, tranche : « Tu parles sans filtre dès qu’il s’agit de quelqu’un avec qui tu as un lien. » Jansen, agent et confident de longue date de Heitinga – passé brièvement par Tottenham après son départ de l’Ajax – ne lâche pas.

Jansen campe sur sa position : « Tu aurais mieux fait de laisser Heitinga en place. Pourquoi ça n’allait pas ? On ne le sait qu’à la fin de la saison, non ? Tu aurais pu attendre encore un peu, le laisser terminer la saison et voir si ça marchait. »

Après le départ de Heitinga, Fred Grim a pris les commandes, mais son intérim a pris fin début mars. Óscar García, alors entraîneur de l’équipe réserve, a alors été promu. Toutefois, peu d’observateurs imaginent le technicien espagnol toujours sur le banc ajacide la saison prochaine.