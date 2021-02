Willy Sagnol nommé sélectionneur de la Géorgie

L’ancien international français Willy Sagnol vient d’être désigné nouveau sélectionneur de la Géorgie.

A 43 ans, et cinq ans après sa dernière expérience comme coach principal (et à titre permanent), Willy Sagnol reprend du service. L’ex-international tricolore (58 sélections) a été nommé en tant que sélectionneur de la Géorgie.

A ce poste, Sagnol succède au Slovaque Vladimir Weiss. Il ne sera pas le premier Français à occuper cette fonction puisqu’Alain Giresse a connu cet honneur entre 2004 et 2005.

La Géorgie occupe actuellement la 89e place au classement FIFA. Sa meilleure position c’est le 52e rang, obtenu en 1998.

Sagnol a du pain sur la planche

La mission de Sagnol sera de guider cette sélection vers sa première phase finale du tournoi majeur. Pour cela, il faudra négocier avec succès les éliminatoires du Mondial 2022. Ça ne sera pas une tâche aisée puisque la Géorgie figure dans le Groupe B en compagnie de l’Espagne, de la Suède, de la Grèce et du Kosovo.

Dès le mois de prochain, Sagnol aura du pain sur la planche, puisqu’avec sa nouvelle équipe il se mesurera successivement à la Suède, à l’Espagne et à la Grèce. Un sacré programme.

Durant son parcours de coach, Sagnol s’est notamment occupé de la sélection française espoirs, et aussi des Girondins de Bordeaux pendant deux saisons (entre 2014 et 2016). Adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern, il avait effectué un intérim d’un match à la tête de l’équipe munichoise et qui s’est soldé sur un match nul.

Ces derniers mois, Sagnol s’était retiré de la scène footballistique, se contentant notamment d’un rôle de consultant à RMC Sport. A un moment, il était pressenti pour prendre en main l’équipe nationale ghanéenne.