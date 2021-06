Willian José avait une offre de Manchester United en 2020

L'attaquant a réglé ses comptes avec la Real Sociedad, révélant avoir disposé d'une offre de Manchester United en 2020, refusée par le club espagnol.

Willian Jose a affirmé qu'il avait une offre de Manchester United sur la table en 2020, mais la Real Sociedad a bloqué son transfert potentiel vers Old Trafford. United, confronté à une cascade de blessures, aurait ciblé une multitude d'attaquants lors de ce mercato hivernal, réussissant finalement à obtenir le prêt d'Odion Ighalo.

Willian Jose a maintenant révélé qu'il était l'un des joueurs de la liste initiale des Red Devils, tout en déplorant le manque de soutien du conseil d'administration de la Sociedad après avoir vu le transfert avorté. Si l'équipe de Liga a permis au Brésilien de rejoindre les Wolves dans le cadre d'un prêt à court terme en janvier, il ne sait toujours pas pourquoi ils ont décidé de ne pas le vendre moyennant des frais élevés lorsque United est venu l'appeler. L'attaquant a déploré ce mauvais traitement...

"Le football est parfois difficile à comprendre"

"Je pense qu'ils ne m'ont pas bien traité", a déclaré Willian Jose à la publication espagnole Noticias de Gipuzkoa. "Je m'attendais à un peu plus. Lorsque j'ai renouvelé mon contrat, j'avais parlé avec Roberto Olabe de l'existence d'équipes intéressées, de la Premier League et aussi de la Liga. J'ai parlé avec Roberto, et il m'a dit que si une grande équipe qui a joué en Ligue des champions venait pour moi, ils me laisseraient partir. Je suis resté calme", a ensuite raconté le buteur.

"Puis vint Barcelone et une offre de Manchester United. J'ai vu que c'était une opportunité que je ne pouvais pas manquer car la vie est comme ça. Il faut profiter des opportunités, et j'ai vu que c'était l'opportunité. Au final, les choses ne se sont pas bien passées et cette année, ils m'ont laissé aller aux Wolves. Je ne comprends pas pourquoi il y a quelques mois, ils ne voulaient pas me laisser partir pour 23 millions d'euros et maintenant ils m'ont laissé partir. Le football est parfois difficile à comprendre". Si le football est difficile à comprendre selon ses dires, sa frustration, elle, est largement compréhensible. À 29 ans, pas sûr que le train puisse repasser à l'avenir...