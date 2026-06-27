Nico Williams, ailier de l’Athletic Bilbao et de la sélection espagnole, a lancé une bombe sur ses réseaux sociaux : il accuse l’Uruguayen Nico de la Cruz d’avoir délibérément provoqué sa blessure musculaire à la cuisse droite lors d’un match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qualifiant l’incident de « tout à fait évitable » et résultant de « frustration et de ressentiment ».

Dans un long message, il a décrit sa peine physique et mentale : « Aujourd’hui est l’un des pires jours de ma vie. J’ai subi une nouvelle blessure après une année extrêmement difficile au cours de laquelle j’ai surmonté des douleurs au pubis lors de nombreux combats », ajoutant : « Hier, j’ai subi une autre blessure après qu’un de mes coéquipiers professionnels a agi sous l’emprise de la frustration et du mécontentement liés à sa situation ; c’était un geste absolument inutile. »

Les examens médicaux confirment que le joueur, déjà touché à son arrivée au tournoi, souffre d’une lésion musculaire de gravité modérée à la cuisse droite, conséquence d’un choc violent provoqué par un tacle appuyé. Sa participation au reste de la Coupe du monde semble donc peu probable, même si elle n’est pas totalement exclue, tout dépendant de l’évolution de son état.

Dans un message poignant, il a également révélé avoir souffert pendant un an et demi de douleurs au pubis, expliquant : « Je ne savais pas quand je pourrais à nouveau jouer sans douleur, au point d’apprendre à vivre avec, même dans des gestes simples comme aller aux toilettes ou monter en voiture », précisant qu’il avait surmonté cette blessure avant qu’une lésion aux tendons du genou ne vienne à nouveau le mettre à rude épreuve.

Malgré ce nouveau coup dur, le joueur a affirmé sa détermination : « Cela ne m’arrêtera pas non plus. Je continuerai à me battre jusqu’à la dernière minute », avant de conclure par un défi lancé à la maladie : « L’histoire n’est pas encore terminée, on se reverra dès que possible lors de cette Coupe du monde. »

Les propos fermes de Williams s’inscrivent dans un contexte plus large de polémique sur la brutalité des Uruguayens pendant la rencontre, qui a également causé la blessure de Yeremi Pino, l’expulsion de Canopio et des échauffourées sur le banc de touche, un comportement antisportif qui a suscité l’indignation internationale et a eu des répercussions directes sur les ambitions de l’Espagne dans la Coupe du monde.