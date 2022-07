William Saliba a fait une croix sur un retour à l’OM

Le défenseur international français, William Saliba, ne pense pas (plus) du tout à une autre expérience du côté de Marseille.

L’arrière tricolore William Saliba n’a aujourd’hui d’autres plans que celui de se battre pour sa place dans l'équipe première d'Arsenal. Au grand dam des supporters de l’OM, qui espéraient le voir revenir au club.

Le défenseur central a signé pour les Gunners il y a trois ans, mais depuis, il est retourné en France pour plusieurs prêts, ce qui a suscité des doutes quant à son avenir à long terme à Arsenal sous la direction Mikel Arteta.

Malgré ces prêts répétitifs et les rumeurs d'un éventuel transfert permanent à Marseille, Saliba a clairement fait savoir cet été qu'il souhaitait revenir chez les Gunners et essayer de s'imposer dans les plans d'Arteta.

Saliba veut s’imposer chez les Gunners

S'exprimant depuis Baltimore, lors de la tournée de pré-saison des Gunners aux États-Unis, le joueur de 21 ans a confirmé ses intentions pour la saison à venir et a révélé qu'il avait discuté avec son coach espagnol. "Nous avons parlé un peu lundi et nous allons parler davantage", a déclaré l’international français au site officiel du club.

"Mon plan est de me battre et de travailler avec l'équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Cela fait du bien d'être de retour et de commencer la pré-saison. Je suis très excité à l'idée de continuer à m'entraîner et à participer aux matchs amicaux. C'est important d'être ici avec les fans, ainsi qu'avec mes coéquipiers. J'espère que nous allons profiter d'un bon entraînement et de bons matchs, ce qui est important avant le début de la saison."

Saliba a enchéri en affirmant qu’il a continué à suivre l’évolution de l’équipe londonienne tout au long de son séjour en France. « Quand j'étais en prêt, j'ai regardé chaque match [d'Arsenal] parce que quand j'étais là, certains joueurs n'étaient pas là", a déclaré Saliba. "J'ai regardé les matchs pour voir comment ils jouaient, donc quand je suis revenu, ce serait plus facile de jouer avec ceux que je n'avais pas rencontrés auparavant ».